صبا مبارك تنشر صور جديدة عن كواليس مسلسل "220 يوم"

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة صبا مبارك كواليس جديدة من تصوير مسلسل "220 يوم" ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي.

ونشرت صبا مبارك صور من كواليس التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مع فريق عمل المسلسل وكتبت: "الحلقة العاشرة من 220 يوم من بيروت ست الدنيا".

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" بينما يواجه أحمد خطر الموت بسبب جراحة خطيرة، تكتشف مريم حملها بطفلتهما الأولى، لتفصل بين الحدثين 220 يومًا قد تقلب حياتهما رأسًا على عقب، ويشارك ببطولة المسلسل كل من علي الطيب، حنان سليمان، محسن محيي الدين، تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، إخراج كريم العدل.

