كتب - معتز عباس:

قدم النجم عمرو دياب موسيقى مسلسل "أشغال شقة" في حفله الغنائي الأخير في الساحل الشمالي، والرقص مع الجمهور.

وأعاد الفنان هشام ماجد نشر فيديو الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "شكرًا للأسطورة هضبة مصر والعالم على تقديره الدائم واللي مصيتنا في كل حفلة.. الكبير هيفضل كبير.. بنحبك يا هضبة".

وقدم عمرو دياب في حفل الساحل فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، خاصة أغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، كما غنى "ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ونور العين و العالم الله و ليلي نهاري وو غلاوتك".

مسلسل أشغال شقة جدا بطولة هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين وسلوي محمد علي، ومصطفى غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

