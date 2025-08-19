مي القاضي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة أثناء قضاء الإجازة في اليونان

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مي القاضي عن أحدث ظهور لها، أثناء قضاء إجازة صيف 2025 في اليونان.

ونشرت مي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان جريء، خطفت بها أنظار متابعيها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""بطل العتاولة"، "ملكة جمال"، انتي الوحش"، "قمر البحور"، "جميلة جدا"، "طول عمرك قمر يا عمري".

عرض مسلسل العتاولة 2" ، في رمضان 2025، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

