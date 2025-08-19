بالشورت.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها مجموعة صور جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت منة بإطلالة صيفية لافتة ارتدت خلالها توب أبيض وشورت أسود، وعلقت قائلة: "أبعد عن كل شيء يسحب منك طاقتك، وعيش حياتك بالطريقة التي تريحك وتسعدك".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها وجاءت التعليقات، وكتب البعض: "أحلى منوش"، "صديقتي الجميلة"، "الجمال والحلاوة"، "الطعامة كلها"، "ملكة"، "قمر أوي"، "عسولة".

يُذكر أن، آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.

