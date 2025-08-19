شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال

كتب- مروان الطيب:

خضعت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة لجلسة تصوير رومانسية مع زوجها، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت شام بالصور في أحضان زوجها من كواليس آخر حفلات والدتها، وكتبت: "مفيش كلام يتقال، صولا قالت كل حاجة".

وكان آخر ظهور لـ شام بحفل والدتها الفنانة أصالة في بيروت، ونشرت مقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على نفس الحساب، وظهرت خلالها وهي تداعب أصغر معجبات والدتها.

أحيت أصالة مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "مصر مصر مصر يا صاحبة القلب الطيب اليوم نحنا سوا مع أحلى هوا بالساحل الساحر وبدي غني أحلى ما عندي بمصر العظيمة مصر الوطن".

يذكر أن آخر ما طرحته أصالة كانت أغنية بعنوان "بهي الحسن" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

