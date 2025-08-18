رقص وغناء وإطلالات جريئة.. 20 صورة لنجوم الفن في الصيف

كتب- مروان الطيب:

يواصل نجوم الفن الاستمتاع بعطلتهم الصيفية، ويقوم العديد منهم بمشاركة الجمهور والمتابعين صورا ومقاطع فيديو عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرون خلالها أثناء حضور الحفلات ومشاركة المطربين الرقص والغناء، أو بإطلالات صيفية جريئة في جلسات تصوير على البحر، ومن بينهم:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها ضمن حضور حفل النجم عمرو دياب الأخير في الساحل الشمالي، وظهرت وهي ترقص على أنغام أغاني الهضبة، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

فيفي عبده

تواصل الفنانة فيفي عبده الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت مقطع فيديو جديد من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت فيفي عبده أمام البحر وهي ترقص على أنغام أغنية للفنان تامر حسني ، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها وعلقوا: "يا نشاطك يا فوفا، الطاقة الإيجابية، يا روقانك، جمالو يا فوفا، عيشي اللحظة يا فوفا".

عمرو يوسف وأحمد حلمي يرقصان

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على السوشيال ميديا مقطع فيديو يبرز لقطات من حفل الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي.

نشرت نرمين المقطع عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر النجم أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف وهما يرقصان مع عمرو دياب على أغنية "يا بخته" من ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا".

إلهام شاهين

كشفت النجمة إلهام شاهين عن أحدث ظهور لها، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

شاركت إلهام متابعيها والجمهور صورًا لها من أمام أحد الشواطئ، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض وقبعة "كاوبوي".

ليلى علوي

تواصل النجمة ليلى علوي الاستمتاع بإجازة الصيف، وقضاء أوقاتًا ممتعة رفقة صديقاتها.

وشاركت ليلى علوي متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لقطات وصورًا وهي ترقص مع صديقاتها، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكتبت ليلى علوي: "الضحكات والمشاعر الجيدة وأفضل الناس حولك"، ليتفاعل المتابعين وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك الحلو"، "جميلة الطلة والهلة"، "حلوة أوي يا ليلى"، "اجازة سعيدة يا نجمة".

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم أنظار المتابعين على السوشيال ميديا من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

ونشرت مي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أحمر أمام البحر.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الفستان قمر"، "قمر 14 يا ميوش"، "قمر الكوكب"، "برنسيسة الساحل".

