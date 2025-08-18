أحدث جلسة تصوير لـ هاجر أحمد تخطف بها الأنظار - صور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هاجر أحمد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، لاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت هاجر مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل.

يُذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، وطارق النهري، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من إخراج مرقس عادل.

اقرأ أيضا..

محمود سعد يتحدث عن ظهوره في "درويش" وسبب عدم مشاركته في "كامل العدد"

بإطلالة أنيقة وجريئة.. وئام مجدي تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير