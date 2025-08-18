إعلان

أحدث جلسة تصوير لـ هاجر أحمد تخطف بها الأنظار - صور

08:55 م الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هاجر أ حمد بفستان سهرة مميز
  • عرض 4 صورة
    هاجر أ حمد بفستان سهرة مميز
  • عرض 4 صورة
    هاجر أ حمد بفستان سهرة مميز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هاجر أحمد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، لاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت هاجر مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل.

يُذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، وطارق النهري، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من إخراج مرقس عادل.

اقرأ أيضا..

محمود سعد يتحدث عن ظهوره في "درويش" وسبب عدم مشاركته في "كامل العدد"

بإطلالة أنيقة وجريئة.. وئام مجدي تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

هاجر أحمد على إنستجرام إطلالة هاجر أحمد الفنانة هاجر أحمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟