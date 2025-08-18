بالصور | أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري.. والجمهور: "يخربيت الضحكة"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

ونشرت ياسمين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل لافت.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك يخبل"، يخربيت الضحكة"، "أجمل من القمر"، زي القمر"، ملكة جمال الدنيا"، "ابتسامة جميلة".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

