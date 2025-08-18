محمد عمرو الليثي: "عايشة الدور" تجربة مهمة واللعبة مسلسل أيقوني

كتبت- منال الجيوشي

حل الممثل الشاب محمد عمرو الليثي ضيفاً على برنامج عيشها بإنرجي مع منة عامر عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

وعبر محمد عمرو الليثي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "عايشة الدور" مع المخرج أحمد الجندي والفنانة دنيا سمير غانم.

ووصف محمد عمرو الليثي مسلسل عايشة الدور بأنه كان تجربة عظيمة مشيدًا بفريق العمل موضحا:" كنا شباب وصحاب وفي بيننا كيميا عالية".

كما تحدث محمد عمرو الليثي عن مشاركة بدور عصفورة في مسلسل اللعبة الذي وصفه بأنه "مسلسل أيقوني".

وكشف في تصريحات لإنرجي أن دور عصفورة كان صغيرا في الموسم الأول لكنه كبر مع توالي المواسم وتحقيق النجاحات.

كما وصف مسلسل اللعبة بأنه نعمة كبيرة في حياة فريق العمل كله، معبرا عن حبه لهذه التجربة.