حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية
12:10 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ الصور الأولى من عزاء مدير التصوير الراحل تيمور تيمور وتوافد نجوم الفن، شريف خير الله ينجو من الغرق، محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن حالة أنغام الصحية، وفاة ابن شقيق أروى جودة بعد أيام من إصابته في حادث دراجة نارية، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
