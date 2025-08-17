بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ بوسي والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي أنظار المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان قصير فوق الركبة، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل لافت.

لاقت الصور إعجاب الجمهور على "انستجرام"، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "القمر كله"، "حبيبتنا الغالية"، "القمر كله"، "الأوت فيت تحفة".

وقدمت المطربة بوسي والمطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

ويشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

