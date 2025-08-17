مي عز الدين تتألق بـ"التايجر".. والجمهور يغازلها (صورة)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عز الدين أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها.

ونشرت مي عز الدين، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان "تايجر" نال إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القمر طل وهل"، "مبسوطين بحضورك"، "حلوة أوي يا ميكا"، "إيه الجمال والحلاوة دي"، "حلويات إسكندرية"، "ميكا الأكثر جمالا".

وشاركت مي مؤخرا في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه الذي شارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم من إخراج تامر محسن.

