"المؤلفين والملحنين" عن منتج بلبن "السح الدح إمبو": استغلال غير قانوني

كتب-مصطفى حمزة:

انتقدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين استغلال شركة بلبن لأغنية المطرب الشعبي أحمد عدوية "السح الدح امبو"، في منتج جديد.

وقال مصدر في الجمعية، لـ"مصراوي": "للأسف لم تلتزم الشركة، بالحصول على الموافقة القانونية اللازمة باستغلال أغنية (السح الدح امبو)، في المنتج المعلن عنه. وما حدث تعدي صارخ على حقوق الملكية الفكرية على حقوق صناع الأغنية".

من جهته، قال الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام الجمعية": "مدة الحماية القانونية بتطبق على المؤلف والملحن، وهي عبارة عن مدى حياة المؤلف والملحن و50 سنة بعد وفاة آخر طرف من الطرفين، هذا بالنسبة للحق المالي، أما الحق الأدبي فلا يسقط طالما وجد وريث، وخاصة إذا تم استغلال المصنف في الترويج لسلعة ما أو إطلاق اسم المصنف على منتج معين، هنا يوجد شق ادبي يلزم مستغل المصنف بالرجوع للورثة أو من ينوب عنه اللي هو جمعيه المؤلفين والملحنين".

تجدر الإشارة إلى أن مؤلف "السح الدح أمبو"، وهو الريس بيرة رحل عن عالمنا عام 2008. فيما رحل المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عالمنا في 29 ديسمبر 2024، عن عمر يناهز 79 عاما.

وكانت شركة بلبن قالت في بيان للرد على الانتقادات الموجهة لاسم منتجها الجديد: "السح الدح أمبو، أغنية اتعملت سنة ١٩٦٩، يعني من أكثر من خمسين سنة، واتغنت بعدها من مطربين كتير واتعمل منها نسخ مختلفة. فجأة النهاردة بقت “عيب” و”مفسدة للذوق العام” لمجرد إننا استخدمناها اسم المنتج".

وتابعت: "طب ما الأغنية نفسها الناس بتغنيها وتضحك بها من نص قرن و محدش اعترض؟، اللي يقولك “الاسم تافه”… يا جماعة هو فعلاً هزار وتهريج، محل حلويات شبابي لازم يبقى فيه لمسة لعب وفرحة. لازم نبقى جدّ في الحلويات برضه؟"