أحمد آدم لمجدي الجلاد: "مسرح مصر لأشرف عبدالباقي مش مسرح"

كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أن "مسرح مصر"، الذي قدمه الفنان أشرف عبدالباقي ليس مسرحا لكنه أشبه ببرنامج تليفزيوني.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): "هناك فرق بين أن أُقدِّم مسرحية مستمرة لعدة سنوات بنفس النص، وبين أن أقدم للجمهور مسرحية جديدة كل أسبوع تُذاع في الأسبوع التالي".

وأضاف "آدم": حاول أشرف عبد الباقي أن يقدم مسرحية لمدة شهر، لكنها لم تستمر بسبب عدم وجود دعاية، أما المسرحية التي تُعرض على التلفزيون كل أسبوع، فهي تُعد برنامجًا.

وأكمل "آدم": القنوات الفضائية قتلت المسرح، وكذلك انتشار الهواتف المحمولة وتكاثر المقاهي والكافيهات التي تحتوي على كثير من الرفاهيات، وأحيانا يقوم بعض الآباء بترك أبناءهم في المسرح، ثم يخرجون ليشربوا السجائر والشيشة، وكل هذه العوامل عندما تتجمع معًا تقتل الفن المسرحي.

وتابع "آدم": الوضع في مصر مختلف عن الغرب. ففي لندن - مثلاً - التي هي موطن المسرح، دخلت 13 مسرحية إلى برودواي. وعندما تشاهد مسرحية هناك، تجد جمهورًا من كل الجنسيات، بالإضافة إلى نظام حجز متقن، حيث يمكن لأي سائح أن يحجز ويتفرج بسهولة.

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، مؤكدا أنه توقع العديد من الأحداث السياسية التي وقعت بالفعل، خلال أعماله الفنية التي قدمها، كما تحدث آدم عن الزعيم عادل إمام وأهم أسباب نجوميته خلال فترة تخطت الستين عاما، والفارق بين مسرح عادل إمام ومسرح محمد صبحي.