وفاة ابن شقيق أروى جودة بعد أيام من إصابته في حادث دراجة نارية

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة أروى جودة وفاة ابن شقيقها، بعد أيام من تعرضه لحادث دراجة نارية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت أروى عبر خاصية القصص القصيرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله ابن أخي جون سليم جودة، ابن رولا وأحمد جودة.. اللهم ثبته عند السؤال، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة فضلًا".

يُذكر أن آخر أعمال أروى جودة كان مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدد من القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة.

