

كتب- معتز عباس:

أعرب المخرج عمرو محمود ياسين، عن حزنه لرحيل مدير التصوير تيمور تيمور، الذي وفاته المنية غرقًا أثناء محاولة إنقاذ ابنه في الساحل الشمالي، أمس السبت.

كتب عمرو ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "كل الأخبار التي تواترت عن ظروف رحيل تيمور تيمور مدير التصوير بتؤكد أنه كان في محاوله ناجحه لانقاذ ابنه من الغرق في حين لم يستطع هو النجاه".

وأضاف: "ليسطر تيمور قصة إنسانية لا تنسى عن علاقة الأب بابنه، الأب الذي فقد حياته في سبيل أن يحيا ولده".

تابع: "هذه هي الحياة وهكذا هي مشاعر الأباء تجاه أبنائهم، استعداد كامل لتقديم كل غالي ونفيس من أجلهم حتى لو كانت الحياة نفسها".

وأكد: "رحم الله تيمور تيمور صاحب السمعة الطيبة والأخلاق الراقية والفنان المتميز وربنا يصبر أسرته وأبنائه وزوجته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا مساء أمس السبت، بعد محاولته إنقاذ نجله من الغرق، بحسب تصريحات مصدر مقرب منه لموقع "مصراوي.

قال المصدر، إن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق في الساحل الشمالي.

تخرج تيمور تيمور من معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة.