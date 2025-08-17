إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسنت شوقي

خطفت الفنانة بسنت شوقي أنظار متابعيها على موقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بصحبة أصدقائها، ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، وتضع نظارة شمس، بالقرب من أحد الشواطئ.

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي أنظار المتابعين على موقع "انستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة من أمام أحد الشواطئ الساحلية، ظهرت في الصور بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير يناسب الأجواء.

إلهام شاهين

كشفت النجمة إلهام شاهين عن أحدث ظهور لها، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي، ونشرت صورًا على حسابها بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض طويل وتضع قبعة "كاوبوي".

مايا دياب

نشرت مايا دياب جلسة تصوير جريئة ومقاطع فيديوهات من كواليس حفلها الغنائي في بيروت، ظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار، على موقع "انستجرام".

ياسمين صبري:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها، بعد نشرها صورًا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة خلال تواجدها أمام البحر من رحلة استمتاعها بإجازة الصيف.

سيرين عبدالنور

تألقت الفنانة سيرين عبدالنور في أحدث جلسة تصوير خضعت لها أمام البحر، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

آيتن عامر

تواصل الفنانة آيتن عامر الاستمتاع بعطلتها الصيفية في مراسي، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت على البحر مرتدية إطلالة صيفية خطفت بها الأنظار.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر موقع "انستجرام، بإطلالة جريئة على البحر خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ونشرت صورًا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان جريء.

ياسمين عبدالعزيز

نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز فيديو جديد على حسابها بموقع "انستجرام"، يجمعها بالمطرب أحمد سعد، وظهر الثنائي في وصلة "هزار"، كأنهما يتشاجران.