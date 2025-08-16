إعلان

"الحظ مجمع الحبايب".. المنتج حمادة إسماعيل ينشر صورة مع الهضبة ونجوم الفن

08:26 م السبت 16 أغسطس 2025

عمرو دياب وكريم محمود عبدالعزيز وشيكو والمنتج حماد

كتب - معتز عباس:

نشر المنتج حمادة إسماعيل على ستوري حسابه بموقع "انستجرام" صورة جديدة تجمعه بأصدقائه من نجوم الوسط الفني.

وشارك المنتج الكبير صورة له مع الهضبة عمرو دياب والفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنان شيكو، أثناء قضاء إجازة الصيف في مراسي الساحل الشمالي، وكتب: "الله عليك يا حظ وأنت مجمع الحبايب".

وحقق المنتج حمادة إسماعيل نجاحا كبيرا الفترة الماضية من خلال عدد من الأعمال المسرحية الناجحة من بينها مسرحية "إس إس هانم" للفنانة القديرة إسعاد يونس، على مسرح "محمد العلي" في المملكة العربية السعودية.

الهضبة واصدقائه في الساحل الشمالي

