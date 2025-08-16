حلا شيحة بالحجاب في أحدث ظهور وجميلة عوض تعلق: "ما شاء الله"

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشرت حلا شيحة صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بالحجاب وكتب آية قرآنية من سورة يونس.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها منهم الفنانة جميلة عوض وكتبت: "ما شاء الله"، وردت عليها حلا قائلة: "حبيبتي جميلة بحبك".

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

اقرأ أيضا:

"لسه الألم الشديد"..محمود سعد يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لـ أنغام

"احنا جهلة".. أحمد آدم ينتقد السوشيال ميديا: 14 لايك ممكن يخلوا واحد محلل سياسي ورياضي