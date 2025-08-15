كتبت- منى الموجي:

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة بيانا يرفض فيه ما يتم ترويجه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويتضمن الإشارة إلى حلم تأسيس دولة كبرى مزعومة تشمل الأراضي الفلسطينية وأجزاء من مصر والأردن.

وجاء نص البيان كالآتي: "باسم جموع الفنانين المصريين تعرب نقابة المهن التمثيلية عن شجبها واستنكارها واستيائها وإدانتها لتلك التصريحات غير المسئولة، التي تجرأ إعلام الكيان الصهيوني على ترويجها علانية بإيعاز من مجلس وزرائه مجرمي الحرب، بشأن حلمهم التوسعي الواهم بتأسيس دولة كبرى مزعومة تشمل الأراضي الفلسطينية وأجزاء من مصر والأردن".

وأضاف البيان : "إننا إزاء هذا التربص الصهيوني المتواصل لمصرنا الأبية نعلنها عالية مدوية على مسمع من العالم أجمع أن مجرد التفكير في المساس بأرض مصر وشعبها هي أحلام يقظة تتناسى أن لمصر درعًا وسيفًا قادران على الزود عنها وردع من يريدها بسوء، كما أعلن رئيسها محذرًا أكثر من مرة أن جيشها قادر على تغيير أى مشهد عسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبة مصر في ذلك انطلاقاً من أنه أقوى جيش بالمنطقة وإفريقيا، وأنه جيش رشيد لا يعتدى ولا يقوم بعمليات غزو خارج أراضيه، ولا يطلق قادته تصريحات استفزازية مهددة لسيادة الدول".

وتابع: "أن مصر القوية القادرة وإن طال صبر قيادتها الحكيمة على ذلك التربص العدواني تفضيلاً من جانبها للسلام ولدعم أمن واستقرار المنطقة.. لن تألو جهدًا في ذات الوقت دفاعًا عن كرامتها وعزتها وشموخها في مواجهة أي خطر يهدد سلامتها بكل القوة الحاسمة، فعلى كل حالم طامع ألا يختبر مصر ولو بمجرد كلام مستفز".

واختتم البيان: "ونحن فنانو مصر - وكل الشعب المصري البطل - نعلن اصطفافنا منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف وطنهم الغالي الحبيب خلف قيادتنا الرشيدة وجيشنا الباسل النبيل، وعلى الباغي تدور الدوائر.. حفظ الله مصر وحماها ووفق رئيسها وزعيمها في الحفاظ عليها وصونها عزيزة مرفوعة الهامة دائما.. نقابة المهن التمثيلية.. وتحيا مصر ورايتها عالية خفاقة رغم كل الأنوف المتربصة أو الحاقدة أو الخائنة المأجورة".