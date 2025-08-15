نسرين طافش جريئة في أحدث ظهور.. والجمهور: ست الحسن (11 صورة)

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت نسرين بإطلالة جريئة، ونالت الصور إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "الجمال والحلا كله، ما حدا يلبس أزرق بعدك، إطلالة متألقة وراقية ورائعة، ست الحسن، جمال يفوق الخيال، ساحرة العقول، نجمة الشام، أميرة".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طرحت مؤخرًا أغنية جديدة، قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وأخرجه حسام الحسيني، وحملت عنوان "روقان"، كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى حنفي، رؤية وتوزيع محمود الشاعري.