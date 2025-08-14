بفستان قصير وجريء.. داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري على جمهورها مجموعة صور ومقطع فيديو من عطلتها الصيفية، خطفت بها الأنظار ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت داليا إطلالتها عبر حسابها على إنستجرام، وأرفقتها بتعليق: "كل حاجة تبقى ممكنة مع شوية شمس ولمسة من اللون الوردي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "سكر"، "أجمل دودو"، "قمر أوي"، "العشق كله"، "الجمال المصري"، "ما شاء الله".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وإخراج جمال عبدالحميد.

اقرأ أيضًا:

"هي جات عليا".. هيدي كرم تشارك جمهورها صورة قديمة لها

بعد سخريته من "وردي".. مخرج سوداني: محيي إسماعيل يسيء للفنانين المصريين

حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها