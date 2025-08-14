إعلان

بفستان قصير وجريء.. داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

02:13 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 3 صورة
    داليا البحيري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري على جمهورها مجموعة صور ومقطع فيديو من عطلتها الصيفية، خطفت بها الأنظار ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت داليا إطلالتها عبر حسابها على إنستجرام، وأرفقتها بتعليق: "كل حاجة تبقى ممكنة مع شوية شمس ولمسة من اللون الوردي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "سكر"، "أجمل دودو"، "قمر أوي"، "العشق كله"، "الجمال المصري"، "ما شاء الله".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وإخراج جمال عبدالحميد.

اقرأ أيضًا:

"هي جات عليا".. هيدي كرم تشارك جمهورها صورة قديمة لها

بعد سخريته من "وردي".. مخرج سوداني: محيي إسماعيل يسيء للفنانين المصريين

حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها

داليا البحيري اطلالة داليا البحيري فستان قصير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو