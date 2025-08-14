كتب-مصطفى حمزة:

شن المخرج السوداني الطيب صديق، هجوما ضد الفنان محيي إسماعيل، مؤكدا أنه يسيء إلى فناني مصر.

وقام المخرج السوداني، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر مقطع فيديو ، وظهر به الفنان محيي إسماعيل، وهو يؤدي بطريقة ساخرة، أغنية شهيرة للمطرب السوداني الراحل محمد وردي، وهي "القمر بوبا".

وعلق المخرج: "ليته علم عظمة الفنان محمد وردي، سوء الخاتمة الفنية،..يسيء للفنانين المصريين المحترمين أكتر من السودانيين".

يذكر أن "القمر بوبا"، واحدة من أشهر الأغاني السودانية التي قدمها المطرب الراحل محمد وردي، ويعد المطرب من أبرز رموز الموسيقى والغناء في السودان، وأعاد المطرب محمد منير، تقديم أغنيته الشهيرة "وسط الدايرة".

وأثار الفنان محي إسماعيل، مؤخرا حالة من الغضب، عقب تجاهله حضور ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري، قبل أن يهاجم المهرجان نفسه في تصريحات له في أحد البرمج، ويصف التكريم أنه بلا قيمة.