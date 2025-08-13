إعلان

بدرية طلبة تعتذر للجمهور: "أنا غلطانة وتحت أمر نقابتي"

08:10 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

أبدت الفنانة بدرية طلبة استعدادها للتحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية، على ما بدر منها في مقاطع فيديو التي تحدثت فيها وظهورها في لايف على "فيسبوك".

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلا غلطانة أني أنساق وراء قلة لا يمثلون الشعب المصري، واديتهم فرصه يستغلو فيديوهات ويختزلو منها ويستخدموها ضدي".

وأضافت: "حتى أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت إعتذار بعصبيه لأنهم بردو دخلو استفزوني وانسقت تاني وراهم ودي غلطتي كان لازم أكون أهدئ من كدا".

وتابعت: "أكيد اللي بيحبونى هيلتمسوا لي العذر بكرر آسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه، ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتي".

واختتمت: "الحمد لله إنه سيتم التحقيق في نقابتي أقدر أثبت فيه كلامي بعيدا عن أي توتر واستفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".

يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرر تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع، واعتبار ما صدر منها تجاوزا صارخا.

وشددت النقابة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

الفنانة بدرية طلبة بدرية طلبة تعتذر للجمهور التحقيق مع بدرية طلبة نقابة المهن التمثيلية بدرية طلبة على فيسبوك
