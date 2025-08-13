بالفيديو.. أحمد العوضي يؤدي تدريبات رياضية من كواليس تصوير "علي كلاي"

كتب - معتز عباس:

كشف النجم أحمد العوضي عن كواليس جديدة من تصوير مسلسل "علي كلاي" والمقرر عرضه في دراما رمضان العام المقبل.

وظهر العوضي في فيديو نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وهو يتدرب على الفنون القتالية ورياضة "البوكسينج".

وتفاعل المتابعين مع العوضي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بشويشه يا أخويا"، "ودي يا كلاي"، "باشا الدنيا"، "عاش يا بطل"، "أيوة يا بطل الأبطال".

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 .

اقرأ أيضا..

بعد إحالتها للتحقيق في المهن التمثيلية.. القصة الكاملة لـ أزمة بدرية طلبة

بإطلالة جريئة وسط البحر.. عبير صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق (صور)