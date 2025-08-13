إعلان

بالفيديو.. أحمد العوضي يؤدي تدريبات رياضية من كواليس تصوير "علي كلاي"

07:34 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احمد العوضي يتدرب على البوكسينج من كواليس مسلسل علي كلاي (4)
  • عرض 5 صورة
    احمد العوضي يتدرب على البوكسينج من كواليس مسلسل علي كلاي (5)
  • عرض 5 صورة
    احمد العوضي يتدرب على البوكسينج من كواليس مسلسل علي كلاي (3)
  • عرض 5 صورة
    احمد العوضي يتدرب على البوكسينج من كواليس مسلسل علي كلاي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشف النجم أحمد العوضي عن كواليس جديدة من تصوير مسلسل "علي كلاي" والمقرر عرضه في دراما رمضان العام المقبل.

وظهر العوضي في فيديو نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وهو يتدرب على الفنون القتالية ورياضة "البوكسينج".

وتفاعل المتابعين مع العوضي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بشويشه يا أخويا"، "ودي يا كلاي"، "باشا الدنيا"، "عاش يا بطل"، "أيوة يا بطل الأبطال".

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 .

اقرأ أيضا..

بعد إحالتها للتحقيق في المهن التمثيلية.. القصة الكاملة لـ أزمة بدرية طلبة

بإطلالة جريئة وسط البحر.. عبير صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق (صور)

الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي على إنستجرام أحمد العوضي يؤدي تدريبات رياضية كواليس تصوير علي كلاي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة