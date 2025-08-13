كتب - معتز عباس:

مسيرة الفنانة بدرية طلبة لم تخلُ من الأزمات الحادة التي شغلت الرأي العام، بين أزمات صحية وشخصية، وخلافات داخل الوسط الفني، وحتى اتهامات خطيرة، وظلّت حاضرة بقوة بردودها الصريحة وإجراءاتها القانونية.

تعد الفنانة بدرية طلبة واحدة من أكثر الوجوه الفنية إثارة للجدل، فمسيرتها الفنية لم تقتصر على الأدوار الكوميدية التي اشتهرت بها، بل كانت مسرحًا لسلسلة من الأزمات الحادة مع رواد مواقع التواصل.

وواجهت الفنانة بدرية طلبة هجوما شديدا الفترة الأخيرة من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفعالها في مقاطع فيديو وأثناء ظهورها في لايف.

ونستعرض القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة مع رواد السوشيال ميديا، والتي أثرت الجدل مؤخرًا:

خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها، وردت على ما تداوله بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والاتهامات التي وجهها البعض لها ومن بينها وفاة المخرج الراحل مصطفى سالم، واتهامها بالإساءة للشعب لمصري عبر مقاطع فيديو وصفتها بأنها تم قطعها عن سياقها، ودعم صناع محتوى مسيئين، وأخيرًا عملها كخادمة بمنزل الفنان الراحل حسين الإمام.

البداية حينما نشرت بدرية طلبة رسالة شديدة اللهجة ردت بها على بعض المتطفلين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: "صفحة الفنان دي بيته فاتح الباب للكل يجي ضيف محترم نرحب بيه ونحترم رأيه، يجي ضيف مش محترم نقفل الباب في وشه اللي يدخل الصفحة يدخل بأدب طالما المحتوى مش بيضر حد ومحدش دخلك الصفحة غصب عنك أنت دخلت بمزاجك، عايز تكتب تعليق علشان الناس تعرف أنك متدين وتعرف ربنا، ف ده تعمله على صفحتك".

وتابعت: "ولو فاهم أنك حتحاسب غيرك ف اللي بيحاسب العباد ربنا؟، اللي يعرف تعاليم دينه كويس هيفكر مليون مرة قبل ما يأذي، لو أنت شايف شخص مش كويس ممكن يكون عند ربنا أحسن منك، متعرفش مين عند ربنا أحسن من مين، يا أولياء الله الصالحين لمو أجنحتكم يا ملايكة".

اتهامها بالتسبب في وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم

نشرت بدرية طلبة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ردت فيه على اتهامها بقتل زوجها، وقالت: " قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضائه، ما أنا مافيا بقى، أنتم عايزين مني ايه وليه الفيديوهات دي كل شوية، أختي النهاردة يتقالها إني مقبوض عليا، أنا قاعدة أهو في بيتي".

وأضافت: " قالواعليا انا ووفاء عامر بنمضي الناس المحتاجة على استمارات علشان ناخد أعضائهم ، ايه الدماغ دي؟".

التعاون مع وفاء عامر في تجارة الأعضاء والإساءة للشعب المصري

وقالت بدرية طلبة في الفيديو، الذي نشرته سابقًا على حسابها بـ "إنستجرام": " قالوا عليا أنا ووفاء عامر بنمضي الناس المحتاجة على استمارات علشان ناخد أعضائهم ، ايه الدماغ دي؟".

وعن قيامها بالاساءة للشعب المصري ردت: "شعب مصر مين اللي اشتمه دول هم اللي عملوني، بيحصل حاجات كتير ضدي وبتشتم في عرضي وبيتقال أنت جعانة، وماله يا حبيبي جعانة وقاعدة في الفيلا بتاعتي، عيب هذه الحملات واللجان التي يتم إطلاقها ضدي".

اشتغلتي خادمة في منزل حسين الإمام

وردت على ما ذكره رواد مواقع التواصل حول عملها في منزل حسين الإمام: "اتقال عني كنت شغالة عند حسين الإمام خادمة في بيته وبعدين خدني في البرنامج، وردت نافية:" فين دا؟ شفتني فين؟".

تحويل بدرية طلبة للتحقيق

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع، واعتبار ما صدر منها تجاوزا صارخا.

وشددت النقابة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

