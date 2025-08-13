بالصور- مي عمر مع زوجها محمد سامي داخل طائرة هليكوبتر

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا ومقاطع فيديو من أحدث ظهور لها، وظهرت وهي تستمتع برحلة على متن هليكوبتر مع زوجها المخرج محمد سامي.

ونشرت مي الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت مازحة: "الأوبر الخاص بي اليوم طائرة".

وتفاعل جمهورها مع الصور بتعليقات جاء من بينها: "ما أحلاكم"، "ربي يسعدكم"، "ألف مبروك الأوبر الجديد"، "ربنا يسعدك"، "منورين"، "قمرات أوي".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

