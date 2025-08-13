إعلان

بالصور- مي عمر مع زوجها محمد سامي داخل طائرة هليكوبتر

05:12 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مي عمر (2)
  • عرض 3 صورة
    مي عمر ومحمد سامي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا ومقاطع فيديو من أحدث ظهور لها، وظهرت وهي تستمتع برحلة على متن هليكوبتر مع زوجها المخرج محمد سامي.

ونشرت مي الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت مازحة: "الأوبر الخاص بي اليوم طائرة".

وتفاعل جمهورها مع الصور بتعليقات جاء من بينها: "ما أحلاكم"، "ربي يسعدكم"، "ألف مبروك الأوبر الجديد"، "ربنا يسعدك"، "منورين"، "قمرات أوي".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

اقرأ أيضًا:

محمد العدل ناعيًا صنع الله إبراهيم: "رحل أحد قامات الرواية العربية"

من "القلعة الخامسة" إلى "شرف".. تعرف على أفلام كتبها الأديب الراحل صنع الله إبراهيم

"نصفي الآخر".. محمد حلاوة يغازل زوجته ريهام حجاج والأخيرة ترد

في وداع صنع الله إبراهيم.. تفاصيل مسرحية تمنى نور الشريف تقديمها للمبدع الراحل

ليلى زاهر تشارك جمهورها ذكريات الأسبوع الماضي (صور وفيديو)

"بديع الروح".. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل بذكرى ميلاد بديع خيري

الفنانة مي عمر مي عمر على إنستجرام إطلالة مي عمر مي عمر داخل الهليكوبتر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة