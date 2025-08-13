"إيه الجمال ده".. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت – نوران أسامة:

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "المشاعر خَمر"، وظهرت بإطلالة هادئة الملامح.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاء من بينها: "حلوة"، "إيه الجمال ده"، "برنسيسة"، "قمر"، "عسولة"، منجاية".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

