صورة.. محمد سامي يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم

كتبت – نوران أسامة:

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة له أثناء تواجده داخل صالة الألعاب الرياضية، وظهر وهو يستعرض عضلاته.

ونشر سامي الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا من متابعيه، وجاءت بعض التعليقات: "ما شاء الله، الهيبة كلها"، "منور الدنيا كلها يا أمير الشباب"، "سيد الناس"، "فخر الشباب والرياضة".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

