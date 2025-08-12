كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة بدرية طلبة على الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، والاتهامات التي وجهها البعض لها ومن بينها وفاة المخرج الراحل مصطفى سالم، وذلك عبر فيديو لايف على حسابها "فيسبوك".

وعن اتهامها بقتل زوجها قالت: " قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضائه، ما أنا مافيا بقى، أنتم عايزين مني ايه وليه الفيديوهات دي كل شوية، أختي النهاردة يتقالها إني مقبوض عليا، أنا قاعدة أهو في بيتي".

وأضافت: " قالواعليا انا ووفاء عامر بنمضي الناس المحتاجة على استمارات علشان ناخد أعضائهم ، ايه الدماغ دي؟".

وكانت آخر مشاركات بدرية طلبة الفنية بمسلسل "سيد الناس"" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.