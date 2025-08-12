كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة بدرية طلبة في لايف عبر حسابها الخاص على الفيسبوك على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامها بالإساءة للشعب لمصري عبر مقاطع فيدو وصفتها بأنها تم قطعها عن سياقها.

وقالت بدرية طلبة: " قالوا عليا أنا ووفاء عامر بنمضي الناس المحتاجة على استمارات علشان ناخد أعضائهم ، ايه الدماغ دي؟".

وعن قيامها بالاساءة للشعب المصري ردت: "شعب مصر مين اللي اشتمه دول هم اللي عملوني، بيحصل حاجات كتير ضدي وبتشتم في عرضي وبيتقال أنت جعانة، وماله يا حبيبي جعانة وقاعدة في الفيلا بتاعتي، عيب هذه الحملات واللجان التي يتم إطلاقها ضدي.

وكانت آخر مشاركات بدرية طلبة الفنية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن موسم دراما رمضان 2025.