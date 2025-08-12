أوس أوس يشارك جمهوره صورة مع دولفين في الساحل الشمالي

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، صورًا جديدة له من الساحل الشمالي عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وظهر "أوس أوس" في الصور مبتسمًا وبجانبه "دولفين"، ما لفت أنظار متابعيه.

وشارك أوس أوس مؤخرًا في مسرحية "البقاء للأصيع" بطولة الفنان شيكو، والتي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن آخر ظهور لأوس أوس كان بمشاركته كضيف شرف في فيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهم

اقرأ ايضًا:

هدى الإتربي تظهر في بلاغ زيزو ضد الزمالك

"فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس".. آية سليم تستغيث بعد فقدان حقيبتها في مطار باريس