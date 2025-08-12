إعلان

أوس أوس يشارك جمهوره صورة مع دولفين في الساحل الشمالي

05:13 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

أوس أوس

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، صورًا جديدة له من الساحل الشمالي عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وظهر "أوس أوس" في الصور مبتسمًا وبجانبه "دولفين"، ما لفت أنظار متابعيه.

وشارك أوس أوس مؤخرًا في مسرحية "البقاء للأصيع" بطولة الفنان شيكو، والتي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن آخر ظهور لأوس أوس كان بمشاركته كضيف شرف في فيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهم

