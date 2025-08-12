كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة آية سليم، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع "إنستجرام"، عن تعرضها لفقدان حقيبتها أثناء السفر من مطار باريس إلى إسبانيا، والتي كانت تحتوي على مقتنيات ثمينة.

وكتبت: "شنطتي ضاعت من مطار باريس لإسبانيا، فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس وشنطي، قلبي هيقف يا جماعة، والله مش قادرة، حد يقدر يساعدني".

يذكر أن آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلال ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

