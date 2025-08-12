إعلان

"خاتم ألماظ وساعة روليكس".. آية سليم تستغيث بعد فقدان حقيبتها في مطار باريس

03:45 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    اية سليم تستمتع بالإجازة
  • عرض 22 صورة
    اية سليم على انستجرام
  • عرض 22 صورة
    اية سليم
  • عرض 22 صورة
    اية سليم
  • عرض 22 صورة
    اية سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 22 صورة
    اية سليم تخطف الأنظار من باريس
  • عرض 22 صورة
    اية سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 22 صورة
    اية سليم
  • عرض 22 صورة
    اية سليم
  • عرض 22 صورة
    ايه سليم
  • عرض 22 صورة
    أية سليم
  • عرض 22 صورة
    أيه سليم
  • عرض 22 صورة
    أية سليم
  • عرض 22 صورة
    اية سليم
  • عرض 22 صورة
    أية سليم
  • عرض 22 صورة
    اية سليم
  • عرض 22 صورة
    اية سليم أمام برج إيفل
  • عرض 22 صورة
    اية سليم على انستجرام
  • عرض 22 صورة
    اية سليم
  • عرض 22 صورة
    اية سليم تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 22 صورة
    ايه سليم في برشلونة
كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة آية سليم، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع "إنستجرام"، عن تعرضها لفقدان حقيبتها أثناء السفر من مطار باريس إلى إسبانيا، والتي كانت تحتوي على مقتنيات ثمينة.

وكتبت: "شنطتي ضاعت من مطار باريس لإسبانيا، فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس وشنطي، قلبي هيقف يا جماعة، والله مش قادرة، حد يقدر يساعدني".

يذكر أن آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلال ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

آية سليم

الفنانة آية سليم آية سليم على إنستجرام آية سليم تستغيث بعد فقدان حقيبتها آية سليم تفقد حقيبتها في مطار باريس آية سليم تفقد خاتم ألماظ وساعة روليكس
