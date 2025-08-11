إعلان

عمرو أديب بـ"الشورت" مع نادية الجندي وبسمة بوسيل على البحر.. 20 صورة للنجوم في الصيف

08:18 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    بسمة بوسيل امام الشاطئ (1)_1
  • عرض 21 صورة
    رانيا منصور_4
  • عرض 21 صورة
    زينة رضا_5
  • عرض 21 صورة
    عمرو أديب ونادية الجندي_6
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد أمام البحر في بالي (2)_7
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد أمام البحر في بالي_8
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد تستمتع بالطبيعة في بالي (1)_9
  • عرض 21 صورة
    ملك زاهر (3)_10
  • عرض 21 صورة
    مي سليم في الساحل_11
  • عرض 21 صورة
    مي سليم_12
  • عرض 21 صورة
    مي عمر (2)_13
  • عرض 21 صورة
    رانيا منصور وشقيقتها نورهان في الساحل_3
  • عرض 21 صورة
    نادي الجندي امام البحر (2)_15
  • عرض 21 صورة
    نادية الجندي في الساحل_16
  • عرض 21 صورة
    مي عمر_14
  • عرض 21 صورة
    نادية الجندي وعمرو دياب واسما ابراهيم_17
  • عرض 21 صورة
    بسمة بوسيل امام الشاطئ (3)_2
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة جريئة (2)_21
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي_19
  • عرض 21 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة جريئة (1)_20
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شهد صيف 2025 تحول شواطئ الساحل الشمالي إلى محطة رئيسية لنجوم الفن والمشاهير، الذين حرصوا على مشاركة متابعيهم لحظاتهم المميزة، من إطلالات صيفية أنيقة إلى لقاءات عفوية.

لم يفوت نجوم الفن والمشاهير فرصة الاستمتاع بأجواء الساحل الشمالي الساحرة هذا الصيف، حيث استغلوا إجازاتهم للراحة والاستجمام بعيدًا عن ضغوط العمل. من لقاءات الصدفة مع الأصدقاء، إلى جلسات التصوير العفوية.

كما شهدت شواطئ الساحل الشمالي هذا الصيف تجمعًا لافتًا لنجوم الفن، الذين شاركوا جمهورهم لحظات من المتعة والراحة. فبعد انتهائه من ألبومه الجديد، استغل الهضبة عمرو دياب فرصة التواجد مع أبنائه كنزي وجانا وعبدالله.

في حين لفتت النجمة نادية الجندي الأنظار بإطلالتها الشبابية ولقاءاتها مع زملائها الإعلامي عمرو أديب والنجمة أسما إبراهيم. كما تألقت نخبة من النجمات بإطلالات صيفية جذابة، منهن نرمين الفقي، زينة رضا، نادية الجندي، بسمة بوسيل، وهنا الزاهد، وغيرهم.

اقرأ أيضا..

"بفستان جريء".. أحدث ظهور لـ مي سليم في الساحل (صور)

"شلالات وبحر وأشجار".. مايان السيد تستمتع بإجازة الصيف وروبي تعلق

نجوم الفن يستمتعون بفصل الصيف عمرو أديب بـالشورت بسمة بوسيل على البحر نجوم الفن على شواطئ الساحل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها