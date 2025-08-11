كتب - معتز عباس:

شهد صيف 2025 تحول شواطئ الساحل الشمالي إلى محطة رئيسية لنجوم الفن والمشاهير، الذين حرصوا على مشاركة متابعيهم لحظاتهم المميزة، من إطلالات صيفية أنيقة إلى لقاءات عفوية.

لم يفوت نجوم الفن والمشاهير فرصة الاستمتاع بأجواء الساحل الشمالي الساحرة هذا الصيف، حيث استغلوا إجازاتهم للراحة والاستجمام بعيدًا عن ضغوط العمل. من لقاءات الصدفة مع الأصدقاء، إلى جلسات التصوير العفوية.

كما شهدت شواطئ الساحل الشمالي هذا الصيف تجمعًا لافتًا لنجوم الفن، الذين شاركوا جمهورهم لحظات من المتعة والراحة. فبعد انتهائه من ألبومه الجديد، استغل الهضبة عمرو دياب فرصة التواجد مع أبنائه كنزي وجانا وعبدالله.

في حين لفتت النجمة نادية الجندي الأنظار بإطلالتها الشبابية ولقاءاتها مع زملائها الإعلامي عمرو أديب والنجمة أسما إبراهيم. كما تألقت نخبة من النجمات بإطلالات صيفية جذابة، منهن نرمين الفقي، زينة رضا، نادية الجندي، بسمة بوسيل، وهنا الزاهد، وغيرهم.

