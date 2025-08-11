ثلاثي سوري يهدد صدارة عمرو دياب لقوائم الأغاني الأكثر رواجا

كتب-مصطفى حمزة:

واصل النجم عمرو دياب، تربعه على صدارة قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، عقب طرح فيديو كليب أغنية "خطفوني"، والتي يقدمها بمشاركة ابنته جنا.

واحتل الكليب، المركز الأول، بعد وصول عدد المشاهدات إلى ما يزيد عن الـ 8 مليون مشاهدة، عبر قناة النجم عمرو دياب في موقع يوتيوب، وذلك بعد 11 يوم من طرحها.

ونالت المركز الثاني أغنية "علاش"، التي تقدمها المطربة بيسان إسماعيل بمشاركة المطربين فؤاد جنيد و أمجد جمعة، إذ حققت مايزيد عن ال 8 مليون و400 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين فقط من طرحها.

وتراجع المطرب حمزة نمرة، في القائمة، إذ احتل المركز الثالث، بأغنية "بتستخبي"، وحصدت " وافتكر" المركز الخامس، و "طال غيابك" المركز السادس.

ونال مؤدي أغاني الراب تو ليت المركزين الثامن و التاسع، بأغاني " نارين" و "حسيني"، في حين خرج المطرب تامر حسني،من قائمة المراكز العشر الأولى، بعد منافسة قوية على المراكز الأولى مع النجم عمرو دياب.

وتعد "خطفوني"، ثاني أغاني النجم عمرو دياب، التي تشارك في كتابتها ابنته جنا، باللغة الإنجليزية، إذ شاركت في كتابة كلمات أغنية "خطفوني"، في حين تولى الكتابة باللغة العربية الشاعر تامر حسين، وهي التجربة الثانية التي يقدمها عمرو بمشاركة إبنته، إذ سبق وشاركت ايضا بالصياغة الإنجليزية، مع الشاعر شادي نور في كتابة كلمات أغنية "جميلة: في ألبوم "سهران"، عام 2020.