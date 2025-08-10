أحمد فهمي ينشر صورة من كواليس فيلم "ابن النادي"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد فهمي صورة من كواليس فيلم "ابن النادي" الذي يتم تصويره حاليًا والمقرر عرضه على منصة "شاهد" الفترة المقبلة.

ونشر فهمي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من كواليس ابن النادي قريباً علي شاهد".

وكان المنتج طارق الجنايني أعلن في وقت سابق، بدء تصوير مسلسل "ابن النادي" المقرر إذاعته على منصة "شاهد".

ويشارك في مسلسل ابن النادي أحمد فهمي، وجلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

