تطورات بلاغ اتهام محمد رمضان بإهانة مهندس صوت في الساحل

04:27 م الأحد 10 أغسطس 2025

محمد رمضان

كتب- مصطفى حمزة:

كشف مهندس الصوت عماد نبيل صاحب شركة الصوت المشغلة لحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، تطورات البلاغ الذي قدمه أحد العاملين بالشركة ضد الفنان، والذي يتهمه فيه بالسب والإهانة خلال الحفل.

وقال مهندس الصوت عماد نبيل، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "محرر المحضر هو المهندس عبدالله عماد، وهو أحد العاملين بالشركة معنا، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة واستدعاء الفنان للنيابة يوم ٦ أغسطس ولكنه لم يحضر".

وتابع: "ننتظر إحالة المحضر إلى المحكمة المختصة كـ جنحة سب وقذف خلال الفترة القادمة".

وظهر الفنان محمد رمضان، في مقطع فيديو خلال الحفل الذي أحياه في بورتو جولف بالساحل الشمالي، وهو في حالة انفعال، ووجه كلمات غاضبة إلى مهندس الصوت أمام الجمهور، بعد وقوع خلل في أنظمة الصوت الخاصة بالحفل.

محمد رمضان السب والقذف حفل الساحل الشمالي
