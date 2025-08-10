إعلان

"فركش".. كريم العدل يعلن انتهاء مونتاج مسلسل "220 يوم"

03:07 م الأحد 10 أغسطس 2025

مسلسل 220 يوم

كتبت- نوران أسامة:

أعلن المخرج كريم العدل انتهاء مونتاج مسلسله الجديد "220 يوم"، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وقال العدل: "أخيرًا فركش مونتاج 220 يوم، شكرًا حسن التوني على كل حاجة، وعلى تعبك في الحلقات وصبرك عليا. دا رابع عمل لينا سوا، ويا رب عقبال العمل الـ50، تسلم إيدك وعينيك ودماغك".

مسلسل 220 بطولة كريم فهمي وصبا مبارك، بمشاركة، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران، ومن إخراج كريم العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول "أحمد"، شاب روائي يتلقى خبرًا صادمًا بإصابته بورم سرطاني في المخ، في نفس الوقت الذي تخبره زوجته بأن عليهما الاستعداد لاستقبال طفلهما الأول.

