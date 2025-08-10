بالصور| زوجة خالد سليم تحتفل بعيد ميلادها وتوجه له رسالة رومانسية

https://www.instagram.com/p/DNImEm8MIRy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTZhdm9nNHhyNzRuMg==كتبت- نوران أسامة:

وجهت خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم، رسالة رومانسية له بعد احتفاله بعيد ميلادها.

ونشرت خيرية مجموعة صور عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "الاحتفال بسنة جديدة من عمري مليانة حب وضحك ولمسة من سحر برج الأسد، الأيام حلوة والذكريات أحلى.. شكرًا يا حبي على كل حاجة عملتها عشاني، ولسنين كتير جاية مع بعض".

كما نشر خالد سليم مقطع فيديو رومانسي جمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وإنتي حبيبتي.. كل سنة وإحنا مع بعض.. كل سنة وإنتي جنبي ومعايا وفي ظهري".

يُذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي.

اقرأ أيضًا:منة تيسير تنفي استبعادها من إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

حافية القدمين.. مي عمر تتألق بإطلالة صيفية على شاطئ البحر

بالصور.. بوسي شلبي مع لميس الحديدي وريهام حجاج وإلهام شاهين في الساحل الشمالي

بأكثر من إطلالة جريئة.. درة تنشر صورًا من إجازتها الصيفية أمام البحر