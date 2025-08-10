بسنت شوقي توثق تجربتها الأولى في حمام الثلج (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها تجربتها الأولى في "حمام الثلج".

ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق اللحظات التي خاضت فيها التجربة، وعلّقت: "أول حمام ثلج لي كل ما تحتاجه هو قوة نفس واحد وإرادة.. متهيأليش ممكن اعمله فى مكان أحلى من بحر الساحل".

وجاءت تعليقات المتابعين على الفيديو كالتالي: "نفسي أعرف بجد ما شاء الله، إيه الثبات الانفعالي ده"، "بحب قد إيه إنتي قوية، الله أكبر عليكي"، "واو".

يُذكر أن بسنت شوقي شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، والعمل من إخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضًا:

مغني أغنية "بابا" باللهجة الصعيدي يكشف لـ "مصراوي" سبب اختياره أغنية الهضبة





ياسمين صبري تخطف الأنظار بصورة سيلفي.. وتعلق: "مساء الحب"





حافية القدمين.. مي عمر تتألق بإطلالة صيفية على شاطئ البحر





منة تيسير تنفي استبعادها من إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي



