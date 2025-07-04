خالد جلال يستعد لعرض "حاجة تخوف" في قصر ثقافة أسيوط

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج الكبير، خالد جلال عن بروفات العرض المسرحي "حاجة تخوف" قبل عرضها مساء اليوم الخميس في قصر ثقافة أسيوط.



ونشر خالد جلال صور من البروفات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها مع فريق عمل المسرحية وكتب: " بروفة حاجة تخوف في أسيوط الليلة علي قصر ثقافة أسيوط لا قوة إلا بالله".



وكانت آخر مشاركات خالد جلال المسرحية بمسرحية "المجانين" بطولة النجم محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجري بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".





