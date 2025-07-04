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خالد جلال يستعد لعرض "حاجة تخوف" في قصر ثقافة أسيوط

08:24 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بروفات مسرحية حاجة تخوف للمخرج خالد جلال
  • عرض 11 صورة
    بروفات مسرحية حاجة تخوف
  • عرض 11 صورة
    جزء من بروفات المسرحية
  • عرض 11 صورة
    بروفات مسرحية حاجة تخوف قبل عرضها في أسيوط
  • عرض 11 صورة
    أبطال مسرحية حاجة تخوف
  • عرض 11 صورة
    صور من البروفات
  • عرض 11 صورة
    كواليس بروفات المسرحية
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    من بروفات المسرحية
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    خالد جلال مع أبطال وفريق عمل مسرحية حاجة تخوف
  • عرض 11 صورة
    خالد جلال مع فريق عمل المسرحية
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كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج الكبير، خالد جلال عن بروفات العرض المسرحي "حاجة تخوف" قبل عرضها مساء اليوم الخميس في قصر ثقافة أسيوط.


ونشر خالد جلال صور من البروفات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها مع فريق عمل المسرحية وكتب: " بروفة حاجة تخوف في أسيوط الليلة علي قصر ثقافة أسيوط لا قوة إلا بالله".


وكانت آخر مشاركات خالد جلال المسرحية بمسرحية "المجانين" بطولة النجم محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجري بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".


خالد جلال قصر ثقافة أسيوط بروفات العرض المسرحي
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