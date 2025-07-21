يوسف معاطي: ما يحدث في غزة سيكون له تداعيات كبيرة على العالم

كتبت- منال الجيوشي

قال الكاتب يوسف معاطي، إن منزله تدمر في طفولته بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة السويس، وتم تهجيره هو وأسرته من مدينته.

وأضاف خلال حلقة أمس من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، أن معظم أعماله كانت متأثرة بما عاشه في الماضي، وما يحدث في غزة سيكون له تداعيات كبيرة على العالم.

وتحدث عن برنامج "إرهابيات وشارونيات" الذي قدمه، قائلًا: كانت صدمة كبيرة لديهم أن أقدم برنامجًا كوميديًا عن شارون وأمه بشكل ساخر وكوميدي.

وتابع: تعرض البرنامج لضغط كبير، وسحبوا إعلانات الشركات الكبرى، ولكن كان هناك تكاتف وتعاون لاستمرار إذاعة البرنامج.

وأشار إلى أنه عندما قدم فيلم "السفارة في العمارة" الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية ولكن بشكل كوميدي، وأيضًا فيلم "حسن ومرقص" عن الفتنة الطائفية وتم تناوله بشكل به مزيج من الدراما والكوميديا.

وتابع أن الكوميديا أقوى من القنبلة، وبترول مصر هو الكوميديا، إن خفة دم الشعب المصري وقدرته على الضحك هي من جعلت مصر العظيمة تعيش لأكثر من 7 آلاف سنة وهي سر من أسرار قوة مصر.