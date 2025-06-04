ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"

كتبت - سهيلة أسامة:

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 93 عامًا.

ونشرت ليلى صورة تجمعها بالراحلة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "فقدنا اليوم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، واحدة من أعظم رموز الفن والمسرح في مصر والعالم العربي. تاريخ طويل من الإبداع والعطاء، وأعمالها هتفضل منوّرة في قلوبنا، ربنا يرحمها ويصبر أهلها ومحبيها".

وتابعت: "هي أكبر علامة مميزة في تاريخنا المسرحي. كانت الأم المشجعة ليا دايمًا، واتعلمت منها كتير، رحلت عنا في أيام مفترجة، ربنا يعفو عنها ويسكنها فسيح جناته".

تُعد الفنانة الراحلة من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

وُلدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان الكبير زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 بفيلم "المتشردة"، وشاركت لاحقًا في أكثر من 44 فيلمًا سينمائيًا، إلى جانب أعمالها التلفزيونية والإذاعية المميزة.

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