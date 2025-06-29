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12 يوليو.. تركي آل الشيخ يروج للقاء شاكور ستيفنسون وويليام زيبيدا

03:29 م الأحد 29 يونيو 2025

تركي آل الشيخ

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كتبت- منى الموجي:

روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، للقاء الملاكم الشهير شاكور ستيفنسون بالملاكم ويليام زيبيدا، والمقرر إقامته بعد أسبوعين.

وأعاد تركي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نشر منشور the ring، والذي جاء فيه: "اليوم عيد ميلاد شاكور ستيفنسون، لكن الاحتفال الحقيقي يبدأ بعودته إلى الحلبة ضد ويليام زيبيدا بعد أسبوعين حلقة 3 مباشرة على DAZN في 12 يوليو في نيويورك".

جدير بالذكر أن أمس السبت الموافق 28 يونيو، شهد 6 مواجهات عالمية ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي: كودي رودز وراندي أورتن، ريا ريبلي وراكيل رودريغيز، سامي زين وكاريون كروس، جاكوب فاتو وسولو سيكوا، أسوكا وجايد كارجيل، جون سينا وسي إم بانك.

تركي آل الشيخ شاكور ستيفنسون ويليام زيبيدا
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