أحيت الفنانة إلهام شاهين، الذكرى السنوية لوفاة والدتها برسالة رثاء مؤثرة تعبر من خلالها عن مدى احتياجها وافتقادها لها.

إلهام شاهين توجه رسالة رثاء لوالدتها الراحلة

ونشرت إلهام شاهين، صورتها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الذكرى السنوية لأمي الغالية الله يرحمها.. كل عام يمر على فراقك أفتقدك أكثر وأكثر..أشتاق إلى حضنك وحنانك.. أحتاج لرأيك ومشورتك".

وأضافت إلهام شاهين: "لا شيء في الدنيا له طعم بدونك.. لا شيء يفرحني ولا شيء يحزنني.. لم ولن أنساكي لحظة.. أين انتي يا أمي يا من كنتي تحملين همي.. الله يرحمك.. عزائي أنك في مكان أحسن من هذه الدنيا".

إلهام شاهين تشارك في مسلسل "سيد الناس"

يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" وهو من إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من النجوم.

