منة فضالي عن كلابها: "أحلى حاجة في حياتي"..وريم البارودي تعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة حديثة لكلابها.

ونشرت منة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب كله أحلى حاجة في حياتي.. بسم الله ما شاء الله".

وتفاعلت الفنانة ريم البارودي مع تدوينتها، وعلقت: "بسم الله ما شاء الله، إيه الحلاوة والطعام دي، أحلى وأصدق وأحن حب في الدنيا ربنا يحميهم ويحفظهم يا حبيبتي".

يذكر أن، منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.