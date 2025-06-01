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"نتفليكس" تطرح الجزء الثالث من "Knives Out" في ديسمبر المقبل (فيديو)

03:31 م الأحد 01 يونيو 2025

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كتبت- نوران أسامة:

أعلنت منصة نتفليكس (Netflix) عن موعد طرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام الجريمة والغموض الشهيرة "Knives Out"، وذلك في 12 ديسمبر المقبل.

ويحمل الجزء الجديد عنوان "Wake Up Dead Man – استيقظ أيها الميت"، ويشهد استمرار دانيال كريج في أداء دور المحقق الخاص، الذي يواصل حل جرائم القتل الغامضة، وذلك بعد نجاح الجزأين السابقين.

وكشفت منصة نتفليكس عن الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويشارك في بطولة الجزء الثالث نخبة من النجوم، منهم: جوش أوكونور، كايلي سبايني، أندرو سكوت، جيريمي رينر، وميلا كونيس، ويُخرج الفيلم ريان جونسون، الذي ترشّح لجائزة الأوسكار مرتين عن الأجزاء السابقة من السلسلة.

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مسلسل Knives Out نتفليكس أفلام الجريمة والغموض
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