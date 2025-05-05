"قبلة على الخد".. جلسة تصوير رومانسية في حفل زفاف رنا رئيس

كتب - معتز عباس:

أقيم مساء اليوم الإثنين، حفل زفاف الفنانة رنا رئيس، على شاب من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها على السوشيال ميديا وموقع انستجرام، مقطع فيديو يبرز لحظات الرومانسية التي جمعتها بزوجها.

وتلقت رنا رئيس "قُبلة" على خد من زوجها، قبل ساعات من حفل الزفاف، الذي يقام حاليًا في أحد القاعات بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

يذكر أن رنا رئيس عقدت قرانها شهر مارس الماضي واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عدد من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم،وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، إنجي كيوان، من تأليف خالد صلاح، ومن إخراج محمد سامي.

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