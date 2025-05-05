موعد ومكان جنازة الفنان الراحل نعيم عيسى

كتب - مصطفى حمزة

كشف سامي نعيم "نجل الفنان الراحل نعيم عيسى"، موعد ومكان تشييع جنازة والده الذي رحل اليوم الإثنين عن عالمنا.

سامي نعيم في تصريح خاص ل"مصراوي"، قال: " جثمان الوالد رحمه الله ، من المقرر خروجه من مستشفى الفؤاد، صباح غد الثلاثاء، وبعدها التوجه إلى الإسكندرية ".

وتابع: "إقامة صلاة الجنازة في مسجد المنارة، عقب صلاة الظهر، غدا، ويتم الدفن في مقابر العائلة بالمنارة"

الفنان الراحل، نقل إلى المستشفى، إثر معاناته، من التهاب حاد في الشعب الهوائية وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، خلال فترة العلاج بالعناية المركزة".

الفنان نعيم عيسى، الذي كرم في مهرجان القاهرة للدراما، يبلغ من العمر 92 عاما، حيث ولد في يناير عام 1933.

وشارك الفنان نعيم عيسى، في العديد من المسرحيات الشهيرة منها، ناس كده وكده، ريا وسكينة ، الواد سيد الشغال، إلى جانب المشاركة في أفلام، الجوع، وأصدقاء الشيطان، وسفر الأحلام، ومين فينا الحرامي، وسري للغاية، والهلفوت، وتمضي الأيام، و إسكندرية ليه، والمتسول، والإمبراطور.

ومن المسلسلات التي شارك فيها الفنان نعيم عيسى، ضمير أبلة حكمت، وليالي الحلمية، ولؤلؤ أصداف، و ناس وناس، وسرالأرض، و أيام المنيرة.