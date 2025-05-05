كيف علق الموسيقار هاني شنودة على حفله مع زياد ظاظا؟

كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته بالحفل الذي قدمه بمشاركة مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، و الذي أقيم في الجريك كامبس.

الموسيقار هاني شنودة،نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صور الحفل الذي أقيم الجمعة الماضي، وكتب: "طاقة الجيل الجديد دايما بتديني حماس، وروح افضل مكمل، انا حب المزيكا وبحبكم".

مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، غنى في الحفل بمشاركة الموسيقار هاني شنودة ، عازفا على الكيبورد، وبمصاحبة أعضاء فرقة المصريين.

وتراوحت أسعا تذاكر الحفل ، بين 800 و 1000 جنيه.