كيف علق الموسيقار هاني شنودة على حفله مع زياد ظاظا؟
03:44 م الإثنين 05 مايو 2025
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كتب- مصطفى حمزة:
أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته بالحفل الذي قدمه بمشاركة مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، و الذي أقيم في الجريك كامبس.
الموسيقار هاني شنودة،نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صور الحفل الذي أقيم الجمعة الماضي، وكتب: "طاقة الجيل الجديد دايما بتديني حماس، وروح افضل مكمل، انا حب المزيكا وبحبكم".
مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، غنى في الحفل بمشاركة الموسيقار هاني شنودة ، عازفا على الكيبورد، وبمصاحبة أعضاء فرقة المصريين.
وتراوحت أسعا تذاكر الحفل ، بين 800 و 1000 جنيه.
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