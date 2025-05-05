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كيف علق الموسيقار هاني شنودة على حفله مع زياد ظاظا؟

03:44 م الإثنين 05 مايو 2025
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    ظاظا بالحفل مع مطربة المصريين
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    هاني مع ظاظا بالحفل
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كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته بالحفل الذي قدمه بمشاركة مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، و الذي أقيم في الجريك كامبس.

الموسيقار هاني شنودة،نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صور الحفل الذي أقيم الجمعة الماضي، وكتب: "طاقة الجيل الجديد دايما بتديني حماس، وروح افضل مكمل، انا حب المزيكا وبحبكم".

مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، غنى في الحفل بمشاركة الموسيقار هاني شنودة ، عازفا على الكيبورد، وبمصاحبة أعضاء فرقة المصريين.

وتراوحت أسعا تذاكر الحفل ، بين 800 و 1000 جنيه.

هاني شنودة زياد ظاظا
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